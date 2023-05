Ewa Zawada o traumie związanej z pierwszym razem. TikTokerka wylądowała w szpitalu (WIDEO)

Ewa Zawada jest jedną z najpopularniejszych polskich TikTokerek. Na platformie tworzy treści jako "Dobra Faza", co nie oznacza, że influencerka unika poruszania w sieci również tych poważniejszych i trudniejszych tematów. W 2021 roku na jej Youtubie ukazał się materiał, w którym Ewa opowiedziała o okolicznościach, w jakich po raz pierwszy uprawiała seks. Do tego tematu wróciła w rozmowie z Michałem Dziedzicem. TikTokerka straciła dziewictwo w wieku 14 lat. Z perspektywy czasu ocenia, że było to zdecydowanie zbyt wcześnie.

Czasem się wydaje, że jest się gotowym, a to nieprawda. Ja psychicznie może byłam gotowa, ale moje ciało fizycznie zupełnie jeszcze nie było gotowe, ale ja o tym nie wiedziałam. [...] Chciałam pokazać swój błąd innym, żeby może z tym poczekali. To jest strasznie głupie, ale u mnie to były wyścigi, to była presja ze strony koleżanek. Chciałam powiedzieć: ja już jestem po, a wy? Strasznie głupie i dziecinne myślenie, wróciło to do mnie, konsekwencje wyszły od razu.