Ewa Zawada podróżuje po świecie BEZ MĘŻA. Tak to tłumaczy: "Różnią nas styl życia, praca i obowiązki..."

Ewa Zawada to jedna z popularniejszych Polek na TikToku. Influencerka może pochwalić się tam liczącą aż sześć (!) milionów osób publicznością. Na Instagramie śledzi ją z kolei prawie pół miliona fanów. Content, którym się dzieli, oparty jest głównie na dopracowanych w każdym calu zdjęciach z dalekich podróży. Godne pozazdroszczenia jest także jej życie prywatne. Od dobrych kilku lat 24-latka pozostaje bowiem w szczęśliwym związku z niejakim Robertem. Latem zeszłego roku zakochani powiedzieli sobie "tak".

Ewa Zawada wyjaśnia internaucie, dlaczego podróżuje bez męża. Nie kryła irytacji

Nie ma to jak jechać bez męża na wakacje... - napisał jej "troskliwy" fan, doczekując się szczegółowego wywodu.

Napiszę to po raz ostatni - zaczęła wyraźnie zirytowana Zawada, kontynuując:

To, że ja mogę sobie pozwolić na takie wyjazdy kilka razy do roku, nie znaczy, że mój mąż również. Różnią nas styl życia, praca i obowiązki. Każdy rozwija się w swoim kierunku. Nie będę wymagać od niego, aby wyjeżdżał i wydawał pieniądze tylko po to, abym nie jechała sama - tłumaczy.