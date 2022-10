Ewa Zielińska, dziennikarka TVP, walczy z rakiem. "Największy stopień złośliwości"

Nick 44 min. temu zgłoś do moderacji 299 4 Odpowiedz

Nie mogę tego pojąć, że mamy kasę na bzdurne kampanie reklamowe, wybory, które się nie odbyły, utrzymywanie patusów, finansowanie państwowej telewizji astronomicznymi kwotami, a jeden lek kosztuje 14 tysięcy złotych i jeśli nie sfinansujesz go sobie sam, umrzesz. Jak to jest? Co to za państw z kartonu? I z czego są zrobione te leki, że kosztują miliony złotych?