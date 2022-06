Ewan McGregor wciąż NIE NAPRAWIŁ relacji z córką po tym, jak porzucił żonę dla kochanki

Maja 32 min. temu zgłoś do moderacji 53 3 Odpowiedz

U mnie naprawianie relacji trwało 15 lat, a i tak są bardzo średnie. Rany będą zapewne do końca życia. Nowa żona mojego ojca korzystała sobie z życia na całego (wyjazdy na Seszele, imprezy na nartach w Austrii, spotkania towarzyskie w operze). Ja w międzyczasie nie korzystałam z niczego, bo cała sytuacja (szok po tym jak ojciec zakomunikował pewnego dnia, gdy miałam 15 lat, że odchodzi, słuchanie po nocach jak matka płacze w drugim pokoju, ataki paniki) doprowadziła mnie do ciężkiej klinicznej depresji. W wieku 18 lat spędziłam cztery miesiące w szpitalu psychiatrycznym, z leków przerobiłam chyba wszystko, co tylko jest na rynku. Nie dostałam się na wymarzone prawo - byłam tak rozbita i otumaniona przez leki, że nie dałam rady się uczyć. Załamałam się tym, co jeszcze pogorszyło sytuację. Nie potrafię do tego zaufać żadnemu mężczyźnie, cztery poważne związki rozpadły się przez moją paranoiczną podejrzliwość i zazdrość. Takie jest moje życie, bo ojciec nie przejmował się nikim, a jego nowa małżonka miała "prawo do szczęścia".