Ewel0na walczyła o życie przez operacje w Turcji. Pokazała blizny. "Jestem oszpecona do końca życia" (FOTO)

milena 6 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Robiła zabiegi w Turcji, to niech tam się leczy, a nie leczy komplikacje w Polsce i zabiera miejsce komuś faktycznie potrzebującemu. Operacje plastyczne nie są zabiegami ratującymi życie. Chciała to ma na własne życzenie. Lecz się paniusiu w Turcji.Dość mam płacenia coraz wyższych składek na leczenie i braku możliwości leczenia publicznym systemie . Rozliczam PIT za 2022 rok i krew mnie zalewa, jak widzę ile mojej kasy idzie na zmarnowanie. Miałam w tym roku grypę i pani z mojej przychodni, nie chciała mnie nawet zarejestrować do lekarza. Miałam 3 dni tak ciężkie, że myślałam, że umrę. Nie miałąm sily chodzić, jeść. Na szczęście mam dobrych sąsiadów. Dzięki, temu miałam robione zakupy, inna sąsiadka przyniosła mi zupę. W końcu wezwałam lekarza prywatnie do domu. Koszt 250 zł za 15 minut. Wzięłam od niego rachunek i zaniosłam do przychodni. Powiedziałam, że mają mi zwrocić kasę. Dodam, że miesięcznie płacę prawie 2900 składki zdrowotnej. Za co ?????? Podatek to ponad 100 tysięcy rocznie.Ja tylko płacę, państwo w zamian niczego mi nie gwarantuje. Najlepiej mają lewusy,. ktore bez płacenia, leczą się za skladki innych, posyłają dzieci do publicznych szkół, chodzą po drogach. Wszystko za free. Do tego zasiłki, paczki, dodatki węglowe, mieszkania socjalne. Bez kasy, bez żadnego wkładu własnego, tylko biorą. To chore.