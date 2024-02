Ewelina Flinta opublikowała emocjonalny wpis. Opisała swoją walkę z chorobą: "Fontanna łez, spazmy"

Ewelina Flinta otworzyła się na temat walki z depresją

Serio, jesteśmy społeczeństwem siłaczy, wytrzymywaczy, "dam radę". Bądźcie dla siebie dobrzy i nauczcie się prosić o pomoc. Skoro z grypą, zwichniętą kostką, czy wysypką idziemy do lekarza, to tym bardziej z depresją. To podstępna choroba, bezpośrednio zagrażająca życiu. (...) To, że dopadła Cię depresja, to nie oznaka słabości. Tu rządzi głównie chemia. Spada poziom serotoniny i długo utrzymuje się na niskim poziomie, aż nie jest w stanie podskoczyć na poziom, gdzie czujesz szczęście. Tak powiedziała mi lekarka. Sorry, Misiu, sam/a nie dasz rady - skwitowała Ewelina Flinta.