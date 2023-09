Ewelina Lisowska odpowiada na OSTRĄ KRYTYKĘ współpracy z TVP: "Dobrze wykonuję swoją robotę, więc WCALE MI NIE WSTYD!"

Polka 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Jasne, każdy orze jak może, ale taka "artystka" powinna wiedzieć, że dla szczujni, która skłóca Polaków, nie powinno się pracować. Każde tłumaczenie jest dobre, ale honor to coś co się ma albo nie a ona na pewno go nie ma.