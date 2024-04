Ewelina Lisowska pręży ciało w bikini. Internauci pieją z zachwytu: "Szacun, taka sylwetka sama nie przychodzi" (FOTO)

Ewelina Lisowska jest jedną z tych artystek, które, choć nie wydają nowych utworów, to wciąż cieszą się sporą popularnością. Po dłuższej przerwie piosenkarka planuje jednak zaskoczyć swoich fanów, zapowiadając swój wielki powrót na scenę. Okazji do spotkań ze słuchaczami zapewne nie zabraknie, ponieważ już wkrótce artyści rozpoczną sezon ogórkowy, czyli koncerty plenerowe podczas rozmaitych dni miast czy świąt ziemianka. Nic dziwnego, że w ostatnich miesiącach 32-latka sporo podróżuje, by nabrać energii do wyczerpującej trasy koncertowej.