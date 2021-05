Ewelona ogłasza "SEPARACJĘ" z Arnoldem czarno-białym zdjęciem: "Zabieram ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, zostawiając cień nadziei..."

Ostatni czas to były wieczne spory, więc postanowiliśmy ochłonąć - ja pojechałam do siebie, Arnold do Warszawy. Po tygodniu wróciliśmy wspólnie do domu, jednak nic się nie zmieniło... Przykro mi to stwierdzać, ale zdecydowaliśmy się na kolejną, dłuższą przerwę... Nadal nie wiadomo czy nasz związek przetrwa... Dlatego nie chce mówić, że jesteśmy, czy też nie jesteśmy razem. Zabieram ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, zostawiając tym cień nadziei... To naprawdę bardzo ciężkie dla nas obojga, więc po prostu proszę, żebyście już nie dociekali. Jak podejmiemy decyzję w 100 procentach, poinformujemy Was o wszystkim - dodała celebrytka.