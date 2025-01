Fagata pochwaliła się TAPETĄ, jaka zdobi jej nową sypialnię. "Plis, nie hejtujcie mnie"

Agata Fąk , znana szerzej jako Fagata , to influencerka, która zdobyła popularność poprzez działalność w mediach społecznościowych, które stały się dla niej przepustką do freak fightów. Od jakiegoś czasu spełnia się również jako aspirująca raperka.

Fagata należy do grona influencerek, obok których trudno przejść obojętnie. Celebrytka prowadzi działalność na platformie dla dorosłych , który stał się jednym ze znaczących źródeł dochodu. Celebrytka nie przejmuje się negatywnymi opiniami, ponieważ, jak jakiś czas temu przyznała, dzięki sprzedawaniu odważnych zdjęć mogła sobie pozwolić na zakup mieszkania.

Co ja mogę powiedzieć? Najwyżej jestem prostytutką, ale zaraz będę miała drugie mieszkanie, kto co woli. Ja też byłam z chłopakiem, który tak uważał, więc dobrze wiem, że nie zmienię tego, co ktoś sobie myśli - stwierdziła w jednym z filmów na TikToku.