Fagata wygina się w bikini na plaży, a internauta zarzuca jej "epatowanie nagością". Szybko WYJAŚNIŁA "fankę"

Kiedyś ludność masowo wymierala przez epidemie. Obecnie wymrze przez epidemie zidiocenia i jej rychłe skutki czyli brak krytycznego myślenia, niezdolność do wyciągania wniosków oraz pazerność na kasę do granicy samozagłady czyli zaprzedania swojej wolności. Ale to dobrze. To eliminacja słabego gatunku. Selekcja naturalna. Szkoda tylko, że muszę to oglądać na własne oczy. Nigdy mi nie przyszło na myśl, że ludzie mogą tak nisko upaść intelektualnie i moralnie, bez walki.