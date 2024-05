Fagata wystąpi u Wojewódzkiego. Internauci oburzeni: "Coraz większe UŁOMY bierze do siebie na kanapę". Jest odpowiedź celebrytki

ikra54 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Składniki na kurczak po meksykańsku - aromatyczny i pyszny 500 g piersi kurczaka lub indyka 1 spora cebula 1 czerwona papryka 1 puszka czerwonej fasoli* (220 g po odsączeniu) 120 g odsączonej kukurydzyny z puszki 2 ząbki czosnku 2 łyżki koncentratu pomidorowego 250 ml bulionu lub wody 4 łyżki oleju 1 łyżka gotowej przyprawy do chili con carne* sól świeżo zmielony czarny pieprz do posypania: 50 g startej mozzarelli lub innego żółtego sera Przygotowanie dania kurczak po meksykańsku - aromatyczny i pyszny ... Pierś kurczaka pokrój na cienkie, małe kawałki. Dopraw przyprawą do burrito i solą. Obraną cebulę pokrój na drobną kostkę. Z papryki usuń środek z nasionami, pokrój na kwadraciki o boku około 2 cm. Ząbki czosnku pokrój na cienkie plasterki. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Na patelni rozgrzej 2 łyżki oleju, dodaj mięso. Smaż cały czas mieszając, aż mięso zmieni kolor. Przełóż na talerz. Do patelni wlej pozostały olej,dodaj cebulę, lekko posól, smaż cały czas mieszając przez minutę. Dodaj paprykę i czosnek. Smaż przez minutę. Wlej bulion, dodaj koncentrat pomidorowy, wymieszaj, doprowadź do wrzenia, gotuj na dużym ogniu przez 4-5 minut, aż sos zgęstnieje. Dopraw solą i pieprzem. Dodaj fasolę i kukurydzę, wymieszaj, trzymaj na ogniu przez kilka chwil. Zestaw z ognia. Na warzywach rozłóż kawałki kurczaka (jeśli Twojej patelni nie można używać w piekarniku, przełóż wpierw warzywa do naczynia żaroodpornego wysmarowwanego olejem). Posyp mozzarellą. Wstaw do piekarnika i zapiekaj przez 3-4 minuty, aż ser się rozpuści. Podawaj z ryżem i zieloną sałatą.