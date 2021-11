Fagataaa zachwyca się życiem influencerki: "JEST LEPIEJ, NIŻ GDYBYM MIAŁA STUDIOWAĆ"

Pracownik przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktoś wie, jak to jest rozliczane? Czy odciągają co miesiąc składki zdrowotne/ubezpieczenie/podatki? Bonjak ktoś zarabia, to albo etat/zlecenie/b2b/własną działalność itp. I w każdym przypadku są różne opłaty odciągane i nie ma zmiłuj. A jak wygląda takie "influencerstwo"? Może czas się tym zająć drogi rządzie/zusie/skarbówko. Bo nas to za złotówkę dojedziecie jak sie cos w picie zgadzać nie będzie.