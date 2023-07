"Fakty" TVN zakpiły z ministra rolnictwa. Nagranie z GAŚNICĄ stało się hitem: "tym krótkim filmem na TikToku zgasił wszystkich"

TikTok już od jakiegoś czasu cieszy się coraz większą popularnością wśród przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Oficjalnych profili na platformie doczekali się już m.in. Donald Tusk, Robert Biedroń, Adrian Zandberg czy Patryk Jaki, a także wiele rodzimych partii, w tym sprawujące władzę Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnio do grona użytkowników TikToka dołączył minister rolnictwa Robert Telus. Choć polityk PiS do tej pory zamieścił na swoim koncie zaledwie kilka filmów, jego aktywność na platformie od kilku dni jest wyjątkowo szeroko komentowana w mediach. Duża w tym zasługa głośnego nagrania z gaśnicą w roli głównej, które stało się obiektem żartów wielu internautów.

We wspomnianym filmiku Robert Telus postanowił zademonstrować Polakom, jak "gasi pożary w polskim rolnictwie". Polityk PiSu podszedł do sprawy wyjątkowo poważnie i na tiktokowym klipie odpalił wycelowaną w górę gaśnicę, a następnie zaczął kręcić się wokół własnej osi. Niestety minister chyba nie do końca przemyślał swój pomysł, ostatecznie zawartość gaśnicy wylądowała bowiem na nim samym.