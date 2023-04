Fame MMA 18. Marta Linkiewicz uderza w Ewę Brodnicką: "Mówi, że lepiej pie*dolić się ze swoimi promotorami" (WIDEO)

Marta Linkiewicz zasłynęła w polskim show biznesie lata temu, choć z początku znana była głównie dzięki zamiłowaniu do patologicznych zachowań. Filmik, w którym przyznała się do zbliżeń w autokarze z pewnymi amerykańskimi raperami, swego czasu podbijał w sieci rekordy popularności, czyniąc z niej jedną z czołowych patoinfluencerek w kraju.

Obecnie jednak z dawnego życia Marty pozostały jedynie wspomnienia. Celebrytka zaczęła dbać o swoje zdrowie, a wymagające treningi doprowadziły ją aż do potyczek freak fightowych. Już niedługo na ringu zmierzy się z Ewą Brodnicką , która również uczestniczyła w środowym panelu.

Marta Linkiewicz odpowiada na krytykę Brodnickiej: "Mówi, że lepiej pie*dolić się ze swoimi promotorami"

Zawodniczce prędko udało się jednak obrazić Martę, zarzucając jej, że jest... nudna , co naturalnie doczekało się odpowiedzi.

Uważam, że Ewa jest hipokrytką generalnie. [...] Sama mówi otwarcie, że lepiej uprawiać seks za pieniądze, niż po prostu uprawiać ten seks . Pie*dolić się ze swoimi promotorami i generalnie same takie najlepsze mogłabym wymieniać . Żeby nie było, ja się tego dowiedziałam, kiedy zeszłam z tego panelu. Wcześniej o tym nie wiedziałam , no ale już wiem i uważam, że moja przeciwniczka jest po prostu hipokrytką - grzmiała Linkiewicz w rozmowie z Pudelkiem.

Co mnie zmotywowało? No nie wiem, im dłużej trenowałam, tym bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że sport wychodzi mi dużo bardziej na zdrowie, niż chlanie i ćpanie po prostu. [...] Poszłam po rozum do głowy, więc wiesz, zrobiłam sobie Monar na sali treningowej - zdradziła Pudelkowi.