Fan ocenia nowe zdjęcie Cezarego Pazury: "MEGA DZIADEK". Aktor odpowiada...

A dla mnie to brak kultury wyniesiony z domu. Jak można określać kogoś dziadek. Dla Ciebie to Pan bez względu na wiek . Kiedyś malarz malujący klatkę schodową zwrócił się do mojej ponad 50letniej sąsiadki per babciu. Ta ze stoickim spokojem zapytała czy jest synem jej córki starszej czy młodszej, bo nie kojarzy by miała wnuczka i dlaczego ten fakt ukrywał. Facet spiekl cegłę.