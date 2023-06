Fan SPOTKAŁ Beyonce na warszawskim lotnisku! Spełniła jego marzenie. "Zobaczyła mnie i zrobiła wielkie oczy" (FOTO)

Beyonce szturmem podpiła serca Polaków. Kurzawa po dwóch koncertach bogini popu jeszcze dobrze nie opadła, a już mówi się, że spektakl, który zaprezentowała w naszej stolicy, był jednym z najlepszych widowisk tego typu ostatnich dekad. Dla niektórych fanów samo podziwianie artystki na scenie nie było jednak wystarczająco intensywnym przeżyciem. Aby zaspokoić swój głód, podążali tropem gwiazdy pod hotel, a następnie też na lotnisko. Jednemu ze śmiałków udało się zwrócić na siebie uwagę idolki . To, co stało się później, wspomina teraz jako jedno z "najszczęśliwszych wydarzeń w jego życiu" .

Beyonce zostawiła polskiemu fanowi pamiątkę. Chłopak pochwalił się na forum

To, co mnie spotkało, zapamiętam na bardzo długo, jeżeli nie na zawsze. Wczoraj wieczorem na warszawskim lotnisku spotkałem Beyonce, która zachwyciła się moim szkicem. Zostałem wyróżniony i mi jako jedynemu podpisała pracę, na której stworzenie poświęciłem 3 miesiące.

Wychodząc z busa, królowa zobaczyła mnie trzymającego szkic i zrobiła wielkie oczy. Uśmiechnęła się. Wiedziałem w tamtym momencie, że może się udać. Krzyknąłem: "Beyonce, can u sign my drawing? Please!" (ang. "Beyonce, podpiszesz mój rysunek? Proszę"). Weszła do terminalu i na chwilę straciłem nadzieję, ale po sekundzie wybiegła jej asystentka . Wzięła ode mnie rysunek i złoty marker.

Widziałem ją w czarnym satynowym szlafroku, jak podpisywała mój szkic. Krzyknąłem: "Thank you, I love you". Wtedy odwróciła się i mi pomachała. Jej asystentka wyszła z terminalu. Podała mi szkic. Powtórzyła słowa Beyonce: "His drawing is beautiful, I'm impressed. He's so talented" (ang. "Jego rysunek jest piękny. Zaimponował mi. Ma talent") - czytamy w relacji autora szkicu.