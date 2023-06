Córka Beyonce przyleciała z nią do Polski, ale nie pojawiła się na scenie! Fani ROZCZAROWANI nieobecnością Blue Ivy. Mają pewną teorię

Koncerty Beyonce na PGE Narodowym w Warszawie z pewnością były wydarzeniem nie tylko muzycznym, lecz także medialnym. Wśród osób, które wybrały się zobaczyć słynną diwę na scenie, nie brakowało też znanych osobistości z naszego rodzimego podwórka i nie tylko. Na miejscu stawiły się m.in. Paulina Smaszcz, Jessica Mercedes, Julia Wieniawa czy Roksana Węgiel.

Wielka nieobecna na warszawskich koncertach Beyonce. Chodzi o Blue Ivy

O ile same występy Beyonce przed warszawską publiką spotkały się raczej z pozytywnym odbiorem, to nie obyło się bez kilku zgrzytów. Pomijając kwestie techniczne, fani zdają się rozczarowani pewnym szczegółem, który miał wcześniej miejsce na innych koncertach diwy w Europie, ale w Polsce już nie.

Mowa o gościnnej obecności Blue Ivy na scenie, jak to miało miejsce na przykład w Londynie czy Paryżu. Podczas poprzednich koncertów córka Beyonce i Jaya-Z pojawiła się kilka razy na scenie, co odnotowywały media. Dla uczestników wydarzenia było to z kolei swoistą niespodzianką.

Niestety pociecha Beyonce i Jaya-Z ostatecznie nie stanęła przed polską publicznością. Nadzieja jednak gaśnie ostatnia, więc gdy Blue Ivy nie zjawiła się na scenie pierwszego dnia, wielu fanów miało nadzieję, że stanie się to dzień później. Tu przyszło kolejne rozczarowanie. Jej nieobecność odnotowało wielu fanów piosenkarki na Twitterze czy TikToku.

Szkoda, że jej nie było; Polska jak zwykle gorsza od innych państw; Wielka szkoda, liczyłem że się pojawi - pisali internauci.

Niektórzy sugerowali nawet, że skoro były to ostatnie koncerty Beyonce w Europie, to może po prostu nie przyleciała ze znaną matką do Polski. Jak udało nam się dowiedzieć, Blue Ivy była jednak obecna w naszym kraju wraz z resztą rodziny. Nie jest więc jasne, dlaczego tym razem nie wyszła na scenę.

Komentujący już szukają wytłumaczenia dla tej sytuacji. Powód może być zresztą dość prosty: pociecha gwiazdy ma dopiero 11 lat, a jej gościnne występy na scenie nie były w końcu stałym punktem programu.

Życie w trasie jest męczące, ona ma dopiero 11 lat. Beyonce jak matka na pewno chce dla niej tego, co najlepsze; Blue ma tylko 11 lat, ma prawo być zmęczona; Nie wyszła, to nie wyszła. Dajcie jej żyć, to jeszcze dziecko - wybrzmiewają głosy fanów.

