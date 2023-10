Fani Britney Spears OSKARŻAJĄ Kim Kardashian o kradzież pieniędzy. Mowa o 600 MILIONACH DOLARÓW

Fani Britney Spears mają bardzo ciekawą teorię, w której oskarżają Kim Kardashian i jej rodzinę o kradzież 600 milionów dolarów należących do Spears. Wokalistka pop przebywała wtedy pod kuratelą ojca, a z dotychczasowych doniesień medialnych wiadomo, że nie mogła wówczas decydować niemalże w żadnej dziedzinie swojego życia.

W 2018 roku młodszą siostrę gwiazdy, Jamie Lynn Spears, obsadzono w roli powiernika funduszu powierniczego Britney "SJB". Fani gwiazdy mają teorie, że Jamie Lynn zaczęła przenosić pieniądze do firmy inwestycyjnej Stonebridge. Ich zdaniem młodsza siostra Britney mogła przekazać byłej menadżerce piosenkarki Lou Taylor 600 milionów dolarów. Potem pieniądze te miały zostać przeniesione do firmy o tej samej nazwie w Panamie, powiązanej z Panama Papers.

Podobno w całą sprawę była zamieszana rodzina Kardashian-Jenner, gdy na konto Kim Kardashian po latach miało wpłynąć 600 milionów dolarów. Przychód ten miała generować kolekcja nowej marki SKIMS. Mimo że cała teoria brzmi absurdalnie, to fanowskie konto @BritneyHiatus na Twitterze twierdzi, że zgromadziło dowody, wskazujące na to, że rodziny Spears i Kardashian miała łączyć Lou Taylor — była menadżerka księżniczki pop, która zarządzała również finansami bohaterki reality show. Dziwną zależność fani poznali dzięki dokumentom rozwodowym Kim i Kanye'ego Westa. Niektórzy twierdzą nawet, że przychód z kolekcji SKIMS to przykrywka dla brania brudnych pieniędzy. Mózgiem całej operacji ma być ponoć Lou Taylor.