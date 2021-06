Fani chwalą Maffashion za zdjęcia w bikini BEZ FILTRÓW. "Naturalna figura młodej mamy"

Prawda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nieważne czy by była w ciąży czy nie po prostu dalej wygląda pięknie bo po prostu o siebie dba dosyć mam tej nagonki na to że kobieta po ciąży musi wyglądać okropnie? Wszystkie portale plotkarskie , mają jakieś cholerny pożytek z tego że będą pobierać zdjęcia młodych matek i po prostu wstawiać je pokazując że tak wygląda figura młodej mamy akurat po jej figurze nigdy bym nie stwierdziła że miała dziecko. Wygląda tak samo dobrze przed i po i myślę że ta cała nagonka jest okropna dla młodych mam bo ona naprawdę boję się potem zachodzić w ciążę myśląc że nigdy nie wrócą do formy nawet jeżeli będą ćwiczyć w trakcie ciąży i nawet jeżeli będą zdrowo jeść . A to uzupełnij jest nieprawda robicie po prostu nagonkę na wszystkie kobiety i myślicie że to jest w porządku... Tak samo te wszystkie komentarze które komentują jaka piękna mama jaka piękna figura po ciąży i tak dalej. Jest wiele kobiet nawet na ulicach które dbają o siebie i wyglądają identycznie i naprawdę nie musicie wiecznie siedzieć po Sofia w mediach i wyszukiwać jakieś zupełnie niepotrzebne posty które są tylko i wyłącznie po to aby straszyć młode kobiety... Niech ona sobie robi co chce ale moim zdaniem powinna troszkę poruszyć ten temat bo to nie jest okej.