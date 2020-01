Fani "Na Wspólnej" nie odróżniają Waldemara Obłozy od jego postaci! "Podeszła do mnie pani, kazała mi przestać CHLAĆ WÓDĘ"

"Zdarzyła mi się sytuacja, że w galerii handlowej podeszła do mnie pani, oburzona spojrzała na mnie z pogardą i mówi: "Co, Roman? Pije się, co? Przestań chlać tę wódę, bo wpędzisz tę swoją ukochaną do grobu" - wspomina aktor.

"To był ten nastoletni głupi czas. Stawałem się duszą towarzystwa. Alkohol uwalniał mnie od kompleksów wiejskości, prowincjonalności. W pewnym momencie zauważyłem, że przeginam, że piję więcej, niż zamierzałem. (…) Miałem sporo okresów abstynencji, ja wcale nie lubiłem siebie jako moczymordy. Ale było pytanie: co dalej? Czy jeśli to się powtórzy, to ja po prostu nie skończę jak naprawdę ostatni menel? W pewnym momencie kończy się radość życia, zaczyna się cierpienie, bo traci się rodzinę. Z przykrością muszę się przyznać, że często zmywałem się z domu, żeby się napić, dzieciaki na mnie czekały. Nie wiem, czy moje małżeństwo przetrwałoby, gdybym nie pił, ale obciążam siebie i alkohol za to - zdradził przed kilkoma laty wyleczony już z choroby alkoholowej artysta w programie "Bagaż Podręczny".