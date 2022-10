Fani nie dowierzają, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki się rozstali: "Odbieram to jako ironię, że DALEJ SĄ RAZEM"

Od pewnego czasu coraz częściej pojawiały się doniesienia, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki mogą nie być już razem. Wskazywać miał na to m.in. fakt, że para od dawna nie wrzucała do sieci wspólnych zdjęć oraz nie pojawiała się razem na branżowych imprezach. Co więcej, celebrytka jak ognia unikała pytań o partnera. Gdy więc niejaki Kosior w jednej ze swoich instagramowych publikacji nazwał aktora "byłym" Julki , postanowiliśmy się z parą skontaktować, prosząc o komentarz.

Oby to był psikus; Mam nadzieję, że to żart; Nie wiem, ale ja to odbieram jako ironię, że dalej są razem; Jak dla mnie są razem, a to ironia - piszą optymistycznie nastawieni do świata niedowiarkowie.