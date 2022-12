Fani piszą, że Sylwia Peretti na najnowszym zdjęciu nie przypomina siebie, a celebrytka odpowiada: "Po prostu kupiłam NOWE USTA" (FOTO)

Sylwia Peretti zaistniała dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". Choć przygoda mieszkanki Krakowa z show TTV nie trwała zbyt długo, ostatecznie udało jej się na dłużej zagrzać miejsce w polskim show biznesie. Dziś przebojowa miłośniczka szybkich samochodów i markowych torebek cieszy się statusem pełnoprawnej celebrytki oraz zainteresowaniem fotoreporterów, okazjonalnie pojawia się także na ściankach. "Królowa" ochoczo relacjonuje również swoje bajkowe życie w sieci.

Fani nie poznają Sylwii Peretti na nowym zdjęciu. Celebrytka komentuje

W środę Sylwia Peretti opublikowała na instagramowym profilu kolejny wpis. Tym razem znana z "Królowych życia" celebrytka postanowiła udokumentować wypadem na kolację do jednego z krakowskich lokali. Peretti pochwaliła się zdjęciem, na którym widzimy, jak z poważną miną siedzi przy restauracyjnym stoliku. W dołączonym do fotografii obszernym podpisie celebrytka opowiedziała zaś nieco obserwatorom o intensywnych przygotowaniach do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Pod najnowszym zdjęciem Peretti pojawiło się wiele komentarzy dotyczących jej napiętego przedświątecznego grafiku, w tym tych zachwalających zorganizowaną przez celebrytkę akcję charytatywną. Uwagę niektórych internautów zwrócił jednak wygląd "królowej życia". W komentarzach nie zabrakło głosów, że na nowym zdjęciu sława TTV jest niemal nie do poznania. Sama Peretti odniosła się nawet do kilku z nich.

Ło kurczę, nie poznałam Pani, pięknie; Nie poznałam; Ale zmiana. Oczywiście jak zawsze na plus - możemy przeczytać w komentarzach pod postem celebrytki.

Taka trochę nie Twoja twarz. Nie poznałam - napisała jedna z użytkowniczek.

No przecież mówię, że zakupy przedświąteczne robię - odpowiedziała wyraźnie rozbawiona Peretti.

Ojjjj, zbyt dużo filtrów - oceniła inna internautka.

Ważne, że ręki #Photoshop nie obciął - odparła celebrytka.

Łał, nie poznałam Cię - dziwiła się kolejna użytkowniczka.

To chyba dobrze - napisała w odpowiedzi Peretti.

Peretti nie tylko dość chętnie odpowiadała na komentarze internautów dotyczące swojego wyglądu, lecz również ochoczo żartowała z fanami.

W życiu bym nie powiedziała, że to jest Pani. Nie poznałam, ślicznie jak zawsze. Czy to w dresie czy też elegancko, ładnej osobie ładnie we wszystkim - komplementowała celebrytkę pewna internautka.

Po prostu kupiłam nowe usta na święta. Dziękuję za komplement - odpisała rozbawiona "królowa".

Gdy zaś jedna z użytkowniczek napisała, że Peretti "świetnie wygląda", celebrytka odpowiedziała, iż wszystko to zasługa starannie wykonanego makijażu.

Pozory. Ledwo żyję. Ale dobry makijaż - napisała.

Sylwia Peretti rozprawia o przygotowaniach do świąt i akcji charytatywnej

W dołączonym do nowego zdjęcia podpisie Peretti opowiedziała nieco obserwatorom o przygotowaniach do świąt, które w jej domu trwają już w najlepsze. Celebrytka nie ukrywała, że ostatnio nie może narzekać na nadmiar wolnego czasu - "królowa życia" zajmuje się również organizacją świątecznej akcji, dzięki której do dzieci i seniorów trafi kilkaset paczek z prezentami.

(...) U mnie szał przedświątecznych przygotowań, ubieranie domu, choinek... A że jestem z Zosią samosią, staram się wszystko ogarnąć sama. Cieszę się na te święta jak mały Jasiu, im jestem starsza, tym bardziej przeżywam ten czas... Zrobię Wam też obiecany live z gotowania potraw wigilijnych. Do tego ogrom prezentów (w tym roku przekroczyliśmy 500 paczek, które trafią do dzieci z różnych placówek, oraz do seniorów). #paczkaperetki kosztuje mnie ogrom energii, ale daje jeszcze więcej satysfakcji i radości (...)

Zobaczcie nowe zdjęcie Sylwii Peretti. Faktycznie zaliczyła przedświąteczną metamorfozę?

