Fani "Reniferka" odkryli tożsamość prawdziwej stalkerki?! 58-letnia Fiona zabrała głos i grozi Netliksowi

Richard Gadd, 33-letni komik i aktor ze Szkocji, stworzył sztukę "Baby Reindeer", która została uhonorowana nagrodą Olivera w 2019 roku. To dzieło posłużyło mu jako fundament do napisania scenariusza do siedmioodcinkowego serialu, który można obejrzeć na Netfliksie. Gadd nie tylko jest twórcą, ale również wcielił się w postać głównego bohatera, Danny'ego. Na ekranie towarzyszy mu Jessica Gunning, która odtwarza postać jego prześladowczyni.