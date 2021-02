Fani royalsów uważają, że Meghan Markle ZNÓW przyćmiła księżniczkę Eugenię: "MUSIELI ogłosić ciążę, kiedy ona właśnie urodziła"

Musieli ogłosić ciążę, kiedy Eugenia właśnie urodziła. Wygląda to tak, jakby zrobili to jej na złość. Zrobili to samo na swoim ślubie.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Eugenia znalazła się w cieniu swojego kuzyna i jego małżonki. Jedną z sytuacji, która stała się kością niezgody w stosunkach między eksksiężną a córką księżny Yorku, było podobno ogłoszenie przez nią pierwszej ciąży na ślubie księżniczki, który miał miejsce dwa lata temu. W książce Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor autorzy zaznaczyli, że podzielenie się radosną nowiną z mediami przez Meghan na ślubie Eugenii zostało przyjęte bardzo krytycznie przez resztę rodziny.