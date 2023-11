Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" martwią się o małżeństwo Kornelii i Marka. Przez to się rozstaną? "Te telefony jego matki to PORAŻKA"

Marta 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Facet też musi mieć że sobą problem bo poszedł do programu!!! Tam przecież nie idą ,,normalni,, ludzie! Nie potrafil znalezc zony,tylko zeby telewizja mu znalazla, i teraz telewizja czy komentujacy rozwiązali mu problem z matką! Skoro dostal sie do programu,to przecuez mial czas aby to omowic i ustalic z matką,jezeli by sie nie dało tego rozwiazac, to zmienic nr telegonu i matce to oznajmic.Natomiast on wolał w telewizji swoje rodzinne brudy prac, i płakać przed całą Polską jaki on biedny i bezradny.I teraz wszyscy mają mu rozwiązać problem! To jest dziwny facet, faktycznie potrzebuje opiekunki