Fani zaniepokojeni metamorfozą Izy z "Królowych Życia": "Chyba za dużo ODCHUDZANIA" (FOTO)

Macudzińska z racji zbliżającego się sylwestra na potęgę promuje teraz na swoim profilu stylizacje na imprezę, które można zakupić w jej sklepie. Przy okazji przeglądania pstrykniętych w lustrach reklam internauci nie omieszkali zwrócić uwagi na fakt, że Izy ubywa z tygodnia na tydzień. Jest to niewątpliwie efekt rygorystycznej diety, o której niedawno wspominała, choć niektórzy użytkownicy sieci twierdzą, że trend ten dawno już przestał być zdrowy.

Oj, do anoreksji mi daleko - odparła krótko celebrytka, demonstrująca na zdjęciu smukłe nogi w cekinowej mini.

Tęsknię do tamtej Izki mimo wszystko; Wolałam Izę bardziej naturalną. Teraz, jak patrzę na wasze zdjęcia z imprez, to jedna do drugiej podobna - czytamy.