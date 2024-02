Fani zarzucają Kylie Jenner, że schudła przez zażywanie LEKU NA CUKRZYCĘ. Przyjaciółka celebrytki zabrała głos

Magda 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Mnie diabetolog pytał przed wypisaniem w wywiadzie czy były problemy z tarczycą i trzustką, bo są to przeciwwskazania do stosowania tych leków, chudnie się, bo ogranicza się liczbę przyjmowanych kcal, ale dawkę trzeba zwiększać, a no i po odstawieniu apetyt wraca, także się nie łudźcie, schudłam 12 kg a przytyłam ponad 20 kg, nigdy więcej, od lekarza wiem, że miał więcej takich przypadków, to nie jest cudowna metoda, trzeba po prostu liczyć kcal...