"Fanka" do Agnieszki Włodarczyk: "Na prawie każdym zdjęciu syn ze smoczkiem". OSTRA reakcja aktorki

gosc 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Fenomen social mediów sprawił, że Grażynki 500+ nie mające nix do roboty w ciągu dnia, uwierzyły że za pośrednictwem internetu mogą sie przyjaźnić z celebrytami. Proszę zrozumcie, że oni mają gdzieś co macie na obiad, jak wam mija niedzielna, majówka, jak się macie, OGÓLNIE mają gdzieś was. Jesteście dla nich nowym komentarzem, lajkiem, zapisanym postem, ZASIĘGIEM wykorzystywanym później do przyciągania tandetnych i wątliwej jakości firm , do niemoralnej płatnej akwizycji. Dostajecie zonka kiedy jakiś celebryta sprowadza was na ziemię miażdżąc przy tym. Po co ludzie obserwują celebrytów?