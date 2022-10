Fanka do Anny Wendzikowskiej: "Każdy pani post krzyczał, jak pani KOCHA SWOJĄ PRACĘ". Dziennikarka odpowiedziała

Gaja 11 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Wszyscy w tvn maja depresje,ktora im szybko przechodzi jak założą butki za 20tys zlotych i pokażą torebusię za 50 tysiecy złotych,no i wsiądą do tego swojego nowiuśkiego luksusowego autka za 400 tys zlotych,a jeszcze na koniec bedą nas dręczyć i drażnić zdjeciami swojego luksusowego mieszkanka/domu!! Kasy jej zaczelo brakowac i szuka mozliwosci zwrocenia na siebie uwagi by bylo wspolczucie i lajki!! Popatrzcie sami,ona po 7 razy w roku byla na luksusowych wakacjach(tam tez zarabiala!),odkad odeszla z tvn skonczyly sie tez te wakacje,no a za tym brak kasy i to jest stresujace,depresyjne i powoduje stany lekowe przed przyszloscia! To jest glown powod i "odwaga" do mowienia o tym jak jej tam żle bylo!