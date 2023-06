Fanka do Natalii Siwiec: "Kiedy ostatnio byłaś u spowiedzi?". Obruszona wykrzyczała, że "nie robi TAKICH rzeczy" (FOTO)

gosc 25 min. temu zgłoś do moderacji 40 7 Odpowiedz

Oczywiście, że to niedorzeczne, żeby jakiemuś obcemu facetowi sie tłumaczyć z tego że było się niegrzecznym. Skoro bóg wszystko widzi to sam oceni i rozliczy, na kij mu ksiądz zadający ludziom wierszyki do odklepania, a pomysł, że noworodek w czymś komuś zawinił i ma jakies grzechy to nawet szkoda komentować.