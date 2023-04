Fanka do Pauliny Smaszcz: "Dlaczego jest pani taka NIESZCZĘŚLIWA?". Kobieta-petarda zareagowała...

Jak myślicie? 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Hej dziewczyny :) jest taki chłopak, który bardzo mi się podoba i zależy mi na nim, ale z natury jestem zazdrosna, a on ma bardzo dużo koleżanek. Ma bardzo miły i fajny charakter i widać, że dziewczyny go lubią. Nie wiem na ile jego relacje z kobietami są platoniczne a na ile coś więcej. Mi na nim zależy, on mnie chyba lubi, ale na razie nie widzę, żeby czuł cokolwiek więcej. Chciałabym walczyć o jego uczucia, ale zastanawiam się czy to może się udać i czy to w ogóle ma sens? Wiem, że on Non stop pisze z różnymi dziewczynami, ale tak jak mówię są to chyba raczej relacje kumpelskie.