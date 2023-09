"Fanka" do Sebastiana Fabijańskiego: "Po to kończyłeś szkołę aktorską, żeby dawać się tak PONIEWIERAĆ?!". Doczekała się odpowiedzi (FOTO)

Deja vu. Cóż... Sportowo znów zawiodłem. Kolano, delikatnie mówiąc, nie pomogło. Szkoda, bo gdyby nie ono, to by ta walka na pewno dłużej potrwała. [...] Tym razem przynajmniej dobrze się bawiłem. Na konfach, face to face’ach, media treningach itd. [...] Ja? Wracam do filmu. Za miesiąc wchodzę na plan kolejnej anglojęzycznej produkcji, a w styczniu widzimy się w kinach na filmie, o którym na pewno niebawem usłyszycie - przekazał Sebastian.