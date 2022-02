"Fanka" KPI z Karoliny Pisarek: "Do każdego programu MUSISZ SIĘ PCHAĆ?"

Gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Czy da sie prawnie ukarać człowieka za trzymanie psa w kojcu, cokolwiek z tym zrobić?obok mnie mieszka rodzina która trzyma malutkiego kundelka w kojcu... Pies przez pierwsze 2 lata swojego życia mieszkał na polu, nagle rok temu został zamknięty w kojcu przez to że uciekał(podobno, tak mówią sąsiedzi) pies siedzi w nim cały czas. Przez ten rok widziałam te kobietę raz na spacerze z tym psem, a na ogródku poza kojcem na palcach jednej ręki mogę policzyć ile razy został z niego wypuszczony. Pies od chwili zamknięcia w kojcu stał się agresywny, rzuca się do krat biedaczek ;(((( a wcześniej zawsze podchodził pod bramę i chciał się głaskać. Pies zmienił się o 180 stopni jest mi go ogromnie żal. Dzwoniłam do toz powiedzieli że psa nie można trzymać na uwięzi dłużej niż 12 h i wlicza się w to łańcuch a kojec jeśli jest ocieplony i jest buda to nie można nic z tym zrobić. Do lokalnych fundacji też telefonowalam i praktycznie to samo. Jeśli pies nie jest głodzony, ma miskę z woda, nie ma widocznych ran to ciężko coś z tym zrobić i interweniuja tylko w ciężkich przypadkach.... Strasznie żal mi tego psa bo zmienił się strasznie i mimo że niewpuszczanie go do mieszkania (nawet w mrozy) było dla mnie przykre, to nie wiedziałam że zrobia mu że będzie miał jeszcze gorzej:( Pies cały czas zamknięty w klatce, ciągle krzyczący mimo że wcześniej był dosyć radosnym spokojnym pieskiem żyjącym na podwórku;( pomocy