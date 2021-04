"Fanka Popka" z wytatuowanymi gałkami ocznymi ZBIERA PIENIĄDZE na leczenie!

Hell 20 min. temu zgłoś do moderacji 60 0 Odpowiedz

Jeśli ma orzeczenie o niezdolności, to ZUS musi przyznać jej rentę. Dodatkowo mąż może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy i pielęgnacyjny na nią. To i tak będzie o wiele większa kwota, niż np świadczenia dla niepełnosprawnych - którzy nie mieli wyboru i sami nie spowodowali swojego kalectwa, w przeciwieństwie do niej. A jeśli nie stać jej na prywatne wizyty u specjalistów, to pozostaje NFZ. 90% społeczeństwa korzysta, to i ona może. Życzę jej dużo zdrowia, ale zrzutkę uważam za bezczelność i nadużycie.