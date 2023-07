Fanka Taylor Swift ukrywała się przed koncertem POD KOCEM. Zdradziła powód

Niektórzy fani dla swoich muzycznych idoli są w stanie zrobić naprawdę wiele. Na dowód wystarczy spojrzeć na to, co obecnie dzieje się pod Stadionem Narodowym, gdzie już w niedzielę wystąpi Harry Styles. Najwytrwalsi wielbiciele brytyjskiego gwiazdora już trzy dni przed jego koncertem zaczęli gromadzić się na miejscu i stworzyli nawet specjalne zasady dotyczące organizacji kolejki. Dzień przed występem wokalisty wielu posiadaczy biletów rozbiło zaś pod warszawskim stadionem swoje obozowiska, rozkładając w okolicy dmuchane materace czy nawet namioty.

Fanka Taylor Swift przyszła na koncert okryta kocem. Miała dobry powód

Na pewne poświęcenia są także gotowi fani Taylor Swift. Wokalistka obecnie w trakcie trasy koncertowej "The Eras Tour", a media nieustannie rozpisują się o jej kolejnych występach, w tym niecodziennych incydentach na scenie czy obecnych na widowni znanych gościach. Tuż przed piątkowym show uwagę miejscowych dziennikarzy zwróciła jedna z fanek amerykańskiej gwiazdy. Wszystko za sprawą dość niecodziennej stylizacji, w której kobieta przybyła w okolice tamtejszego stadionu Paycor.

Fankę Taylor w czwartek uwieczniły kamery lokalnej stacji WKRC-TV. Nietrudno się domyślić, dlaczego kobieta zwróciła uwagę obecnej na miejscu reporterki stacji, Annie Brown. Wielbicielka Swift postanowiła bowiem... ukryć swoją tożsamość za pomocą koca. Pomysłowa kobieta narzuciła na głowę gruby, różowy koc tak, by w całości zakrywał on jej twarz oraz sporą część ciała - tym samym pozostając kompletnie anonimową. By dodać wymyślnemu przebraniu nieco charakteru, na nos założyła też parę ciemnych okularów.