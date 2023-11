Fanka Taylor Swift ZMARŁA tuż po brazylijskim koncercie artystki. Piosenkarka apelowała ze sceny o dostarczenie WODY. "Jestem ZDRUZGOTANA"

Winię tylko i wyłącznie pracowników stadionu. To była w 100 procentach ich wina, i w 100 procentach dało się uniknąć tej tragedii ; Na stadionie w Los Angeles przynieśli nam po butelce wody na osobę; To przerażające, aż ciężko uwierzyć, że ludzie musieli krzyczeć o wodę; Woda to podstawa przy takiej pogodzie. Jak mogli jej zabronić - czytamy w komentarzach.

23-letnia fanka Taylor Swift zmarła tuż po koncercie w Rio de Janeiro. Piosenkarka wydała oświadczenie

W związku z tragedią, do której doszło tuż po koncercie, Taylor Swift wydała oświadczenie na Instagramie. Artystka wyznała, że jest wstrząśnięta śmiercią fanki, po czym przekazała kondolencje rodzinie Benevides. Gwiazda podkreśliła, że nigdy nie sądziła, że może dojść do takiej sytuacji podczas jej koncertów w Brazylii.

Nie potrafię uwierzyć, że piszę te słowa, ale robię to z rozdartym sercem, by poinformować, że straciliśmy fankę dziś tuż przed moim koncertem. Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jestem zdruzgotana. Nie wiem o niej wiele prócz tego, że była niesamowicie piękna i o wiele za młoda. Nie będę w stanie mówić o tym ze sceny, ponieważ czuję się przytłoczona żalem, kiedy tylko próbuję powiedzieć coś na ten temat. Chcę powiedzieć o tym teraz, że głęboko odczuwam tę stratę i że moje złamane serce kieruję ku rodzinie i przyjaciołom. To ostatnia rzecz, o której myślałam, że się wydarzy, kiedy zdecydowaliśmy się przyjechać z naszymi koncertami do Brazylii - czytamy w oświadczeniu.