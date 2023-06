"Fanka" tłumaczy Poli Wiśniewskiej znaczenie imienia Noel i dopytuje: "SKĄD TAKI POMYSŁ?". Żona Michała już zareagowała

Ania 33 min. temu zgłoś do moderacji 88 1 Odpowiedz

Noel nie oznacza narodzony, ani urodzony (to by było "ne"), tylko dokładnie i jedynie Boże Narodzenie. I chyba pomieszali imię Chloe ze słowem cloe, czyli "zamknięte". Obecnie ich dziecko nazywa się Noel Cloe, co potocznie oznacza "w Boże Narodzenie zamknięte". Czyli nieczynne w dzień Bożego Narodzenia. Wygląda na to, że Wiśnia zobaczył gdzieś za granicą taki napis na drzwiach, spodobało mu się brzmienie, pomyślał że światowo i modnie, nie sprawdził co to oznacza i nazwał tak dziecko. Mam nadzieję że nie będą mieć kolejnego dziecka, bo grozi mu imię typu "kurczak po wietnamsku".