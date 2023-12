"Fanka" wypomniała Agacie Rubik wpadkę: "Co oznacza skrót AGD?". Szybko ją zgasiła: "ABSOLUTNIE GŁUPIA DZIEWCZYNA z ciebie"

Od czasu przeprowadzki do Miami Agata i Piotr Rubikowie cieszą się większym zainteresowaniem mediów niż kiedykolwiek. Oczywiście mają w tym swój udział sami zainteresowani, którzy relacjonują codzienność w Stanach Zjednoczonych i odpowiadają na pytania spragnionych wiedzy internautów. Nie zawsze to, co dostają podczas sesji Q&A na Instagramie, jest jednak pozytywne.