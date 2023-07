Fanki Harry'ego Stylesa ZABLOKOWAŁY centrum Warszawy (WIDEO)

Harry Styles wystąpi w Warszawie

Wygląda na to, że fanki Stylesa to zaprawione w boju koncertowe "wyjadaczki". Bo samo stawienie się pod Narodowym nie wystarczało. Na drzewach wokół stadionu rozwieszony został specjalny regulamin. W punktach uwzględniono między innymi godziny kontrolne, w których trzeba być na miejscu oraz liczbę numerków przypadających na jedną osobę.

Fanki Harry'ego Stylesa przejęły Nowy Świat

Tłumy dziewcząt skandowały imię Harry'ego i śpiewały jego największe przeboje zarówno z solowego repertuaru, jak i z czasów One Direction. Po co? Integracja to jedno, a spotkanie z idolem to drugie. Fani zawsze liczą na to, że gwiazdy zejdą do nich z hoteli. Niestety dzieje się tak niezwykle rzadko. Sympatycy Beyonce czekający na nią w Warszawie musieli obejść się smakiem.