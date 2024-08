Fatman Scoop nie żyje. Raper zmarł w wieku 53 lat po tym, jak zasłabł na scenie

Zasłabnięcie na scenie

Isaac Freeman III, znany jako Fatman Scoop, pochodził z Nowego Jorku. Jego tragiczna śmierć miała miejsce po występie w Town Center Park w Hamden, Connecticut, 30 sierpnia. Raper zasłabł w trakcie swojego koncertu, a jego stan szybko się pogarszał. BBC poinformowało, że Fatman Scoop stracił przytomność w połowie występu, zaś "The Guardian" dodał, że upadł przy kabinie DJ-a, chwilę po tym, jak nakłaniał publiczność do większego zaangażowania się w show. Przez moment widzowie myśleli, że jest to część spektaklu.

Próby ratowania życia

Raper został natychmiast przewieziony karetką do lokalnego szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować. Burmistrz Lauren Garett również potwierdziła na Facebooku, że raper zmarł w szpitalu. Jego rodzina przekazała smutną wiadomość o śmierci artysty, wyrażając w swoim oświadczeniu ogromny smutek i żal.

Wspomnienie o legendzie

Kariera muzyczna rapera

Fatman Scoop wyróżniał się swoim charakterystycznym głosem, a jego utwór "Be Faithful" zdobywał szczyty list przebojów na całym świecie. Współpraca z Missy Elliott i Ciarą przy piosence "Lose Control" przyniosła mu międzynarodową sławę. Artysta wystąpił również w nominowanym do nagrody Grammy utworze Mariah Carey "It's Like That" oraz współpracował z takimi artystami jak Timberland czy David Guetta.