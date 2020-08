Figlarna Natalia Siwiec świętuje 37. urodziny, wyginając się na łódce (ZDJĘCIA)

Reżyser 11 min. temu zgłoś do moderacji 29 0 Odpowiedz

Juz sobie wyobrazam historię powstania tych fotek... -Mariusz, weź chodź cykniemy fotki na insta, niech widzą jak się bawi elita -no chodź chodź Natala, masz rację, trzeba popracować. No ale weź bardziej się wypnij. No nie tak, teraz tatuaż zaslaniasz! -ale co Ty robisz Mariusz, logo na poduszkach nie widać!!! -nie no jest ok, ale usta bardziej wydmij bo twarz Ci grubo wyszła -ok zrób jeszcze z parę to coś przerabiam i wstawię. I co Jarus może być? Chodź Oliwia powiedz cioci, które najbardziej hot! I jeszcze koniecznie miejsce oznaczę, niech zazdroszczą wiesniaki, oni jak te jelenie siedzą bo corona i nic nie przeżyją. Ufff zmęczyłam się, muszę odpocząć. Mariusz musimy pojechać na kolejne wakacje bo jestem wykonczona tym wypinaniem