Filip Chajzer i Małgorzata Ohme NIE SĄ już przyjaciółmi?! "Życzę mu wszystkiego, co najlepsze"

Widzicie, tak to właśnie jest. Na insta to przyjaźń i serduszka, a jak przychodzi co do czego to nikogo nie ma. Pełno fałszu i obłudy, ludzie żyjący tylko na pokaz dla blichtru i sławy. Udający przyjaciół, bo tak się im akurat opłaca. Lepsza jest samotność niż zadawanie się z takimi ludźmi.