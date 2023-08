Filip Chajzer odebrał klucze do lokalu swojej knajpy. Napisał, kto będzie pił kawę ZA DARMO. "Szacunek za ten gest"

Filip Chajzer otworzył własny lokal w Warszawie

1 sierpnia Filip Chajzer odebrał klucz do lokalu swojej knajpy. Nie zapomniał ponadto, że pierwszy dzień tego miesiąca, to również wyjątkowy dzień dla mieszkańców stolicy - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezenter nawiązał do okazji we wpisie informującym o otwarciu lokalu.