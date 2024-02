Filip Chajzer ostro o zwolnieniu Małgorzaty Tomaszewskiej z "Pytania na Śniadanie": "SKANDAL. Nie na to głosowaliśmy"

Zobacz także: Małgorzata Tomaszewska chce szybko wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. "Przy pierwszej ciąży to trwało za długo"

Filip Chajzer krótko o zmianach w TVP

Zwolnienie wszystkich głównych prezenterów "Pytania na Śniadanie" odbiło się szerokim echem. Tak było chociażby w przypadku Małgorzaty Tomaszewskiej . W porównaniu do Idy Nowakowskiej czy "Kurzopków", dziennikarka wzbudzała raczej neutralne emocje. Mimo to zakończyła pracę w śniadaniówce w ósmym miesiącu ciąży (nadal pozostając pracownikiem TVP).

Bardzo mi się to nie podoba. Nie na to głosowaliśmy. Polska wybrała tę, a nie inną koalicję, bo oni obiecali nam, że będzie inaczej. Mówili, że nie będziemy dzielić. Mówili, że to, że ty głosujesz na PiS, a ty na PSL, to nie znaczy, że jesteś gorszy. Mówili, że to nie znaczy, że trzeba cię wyrzucić z pracy, bo akurat byłeś wtedy, kiedy politykiem był ten facet albo ta kobieta - mówił w rozmowie z Fakt.pl.