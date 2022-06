Filip Chajzer poznał swoją "nową przyjaciółkę" ponad rok temu. "Pracowała dla projektanta, u którego ubierał się Filip"

Kuchta 10 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Ona nie ma parcia na szkło i to go ujęło. No bo jakby mieli oboje parcie to już by było za dużo dla Fifcia. Wystarczy, że on ma i konkurencji nie potrzebuje. Fifcio eksperymentuje szuka kobiety idealnej, coś go ujęło w pierwszej żonie, potem w drugiej "żonie" teraz w trzecie żonie. Tu nazbiera tam nazbiera i ulepi żonę na miarę taką aby pasowała do ideału , którym jest on. Uroda dzika, charakter zaś polskiej zwisłouchej łaciatej... Kobiety stańcie w kolejce do tego ideału.