Filip Chajzer reaguje na informacje o ZATRZYMANIU matki chorego dziecka, która oskarżała jego fundację o oszustwa!

Oskarżała Filipa Chajzera i jego fundację. Kobieta miała zostać zatrzymana

Mama Oskarka zamieniła moje życie w koszmar. To jest kobieta, która wiosną wyleciała do Stanów i wysyłała mediom zdjęcie przy pustej lodówce. Mówiła, że nie ma czego jeść, że jej dziecko za chwilę umrze . Zaangażowała mnie i moje dobre serce po to, żeby jej pomóc, i ja jej pomagałem - najlepiej, jak potrafiłem. Jednak w pewnym momencie słowa, fakty i przesyłane faktury przestały się zgadzać . Kiedy zorientowałem się, że fundacja, którą założyłem, jest okradana, zgłosiłem sprawę do prokuratury - wyjaśnia.

Jeśli to prawda, że ją zatrzymano, to jest to jeden z lepszych dni, jakie pamiętam - mówi wprost. Sprawą zajmuje się prokuratura w Szamotułach, której jestem niezwykle wdzięczny za ich profesjonalizm i za to, jak działają. Ta sprawa jest jednym z największych koszmarów mojego życia. Wszystko to, co się wydarzyło w tej fundacji, którą nieszczęśliwie kiedyś założyłem i w której znaleźli się ludzie, którzy nigdy w życiu nie powinni się tam znaleźć. Jeśli to prawda, to gigantyczny kamień z mojego serca spada.