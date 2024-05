Filip Chajzer wspomina dzień pogrzebu syna. "Płakałem i nie byłem w stanie się uspokoić"

Filip Chajzer wspomina pogrzeb syna

Większość czasu spędzałem w domu, lecz najstraszniejszy etap był dopiero przede mną. Przygotowania do pogrzebu. Kompletnie nie byłem na to gotowy. Nie potrafiłem też rozmawiać z moją byłą żoną. Ona również była w złym stanie, kontaktowaliśmy się tylko przez pośredników. O wszystkich ustaleniach mówił mi ojciec - wspomina Filip Chajzer w autobiografii "Niejednoznacznie pozytywny" cytowanej przez Super Express.

Z kościoła musiałem natychmiast wracać. To było wszystko, co mogłem wytrzymać. Pojechałem prosto na działkę taty. Stypa to takie okrutne słowo. Nienawidzę go. Ale przetrwałem jakoś spotkanie z rodziną. Kryzys nadszedł wieczorem. Płakałem i nie byłem w stanie się uspokoić.