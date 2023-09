Filip Chajzer wspomina POGADANKI z Edwardem Miszczakiem: "To były spotkania jak z surowym ojcem, który wie, że naodpie**alałeś"

Filip Chajzer chwali się sporymi zarobkami

Doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, w co wszedłem i po co tam wszedłem: ile na tym zarobiłem - to są kolosalne pieniądze - wypowiedział się Chajzer, wspominając długi okres pracy w telewizji.

Jak wyglądają relacje Filipa Chajzera z Edwardem Miszczakiem?

Największą wartością życia jest wolność i możliwość podjęcia decyzji na swoich warunkach, na swoich zasadach. Za to cenię sobie swoje życie, że w show-biznesie nic nie muszę, mogę tylko chcieć. To jest to, na co pracuję od paru ładnych lat: żeby nie musieć. Ale może zadzwonić, natomiast to nie musi być telefon z propozycją - z przyjemnością umówię się pogadać, co u nas - wyjaśnił przepytującej go dziennikarce.