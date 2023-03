Filip Chajzer zabiera głos po oskarżeniach w sprawie charytatywnej zbiórki: "Czuję się jak G*WNO"

Filip Chajzer co jakiś czas staje się bohaterem coraz to nowych skandali, a jego nazwisko ląduje na czołówkach niemal wszystkich portali plotkarskich. W ostatnich miesiącach dość głośno było o jego życiu prywatnym i perturbacjach związkowych. Tym razem prezenterowi przyszło się jednak zmierzyć z poważnymi zarzutami, jakie wystosowała pod jego adresem Kinga Szostko z Fundacji "Przedsiębiorcy Pomagają".

Kobieta opublikowała na Instagramie post, w którym to stwierdziła, że kwota ze zbiórki na Igę, która choruje na SMA, została nieco "uszczuplona". Szostak stwierdziła bowiem, że część pieniędzy pochłonęła prowizja pobierana przez portal zbiórkowy oraz "kolejna prowizja celebryty, który postanowił z sytuacji skorzystać".

Fundacja Filip Chajzera odpowiada na zarzuty Kingi Szostko

Fundacja, zgodnie z regulaminem, pobiera do 6 proc. prowizji od przeprowadzanych zbiórek - dodano w oświadczeniu.

Filip Chajzer odpowiada na oskarżenia o przywłaszczeniu 15 tysięcy złotych z charytatywnej zbiórki

Teraz o całej sprawie wypowiedział się również Filip Chajzer, który już na wstępie poinformował, że "to jeden z najtrudniejszych i najsmutniejszych dni w jego życiu" i "czuje się jak g*wno" . Prowadzący "Dzień dobry TVN" dodał również, że pomówieniami oburzeni są także rodzice dziewczynki. Chajzer objaśnił także, jak to się stało, że jego fundacja zaangażowała się w pomoc Idze.

O pomoc dla dziewczynki na ulicy Sosnowca poprosił mnie znany ze społecznej działalności Łukasz Litewka. Codziennie takich próśb dostaje dziesiątki. Wybór w takiej sytuacji to bardzo obciążająca rzecz. Komu pomożesz, a komu nie bo wszystkim się nie da. Łukasz swoim urokiem osobistym przekonuje mnie na tyle, żeby powiedzieć- WCHODZĘ W TO. URATUJEMY TO DZIECKO. Moja fundacja TAKA AKCJA natychmiast kontaktuje się z rodzicami Igi. Uzgadniamy szczegóły i działamy. W końcu jest sukces! - pisał Chajzer na Instagramie.